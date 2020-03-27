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Дорогу до оказавшейся в изоляции карельской деревни обещают восстановить на днях

Новости. Общество
14:21, 29 Марта 2020
фото: Столица на Онего
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Власти Олонецкого района Карелии прокомментировали ситуацию с деревней Большие Горы, где люди остались без дороги и связи.

Исполняющий обязанности главы администрации Олонецкого района Вадим Мурый и глава администрации Видлицкого сельского поселения Татьяна Степанова узнали сегодня из СМИ о проблемах, с которыми столкнулись жители старинной деревни. Селяне жалуются на полную изоляцию из-за разбитой лесовозами дороги, отсутствие доставки продуктов и мобильной связи.

"В течение последний трех дней в ЕДДС не поступило ни одной жалобы на состояние дорог в районе. Да, "Олонецлес" вывозит пиловочник. Но после себя они проведут фрезерование. А сейчас такой сезон. 10-14 дней ежегодно осенью и весной бывает распутица. "Олонецлес" обязуется восстановить дорогу. Они работают там не первый год. За собой всегда убирают", - уверен Вадим Мурый.

Местные власти заверяют, что никаких жалоб не поступало от жителей деревни и на доставку продуктов. Никаких перебоев в работе автолавки не было.

"У нас машина ходит в деревню раз в неделю - по вторникам. И в этот вторник она там была. Будем разговаривать с "Олонецлесом", чтобы завтра грейдер отправили, чтобы автолавка во вторник прошла", - глава администрации Видлицкого сельского поселения Татьяна Степанова.

На проблемы со связью жители Больших гор тоже не жаловались. Степанова только сегодня, позвонив местной жительнице, выяснила, что Мегафон здесь не работает вторую неделю. Селяне обращались к оператору сотовой связи. Им обещали, что в течение недели восстановят связь, но пока проблема не решена.

"Жители деревни могут пользоваться услугами другого оператора  - МТС. Кто-то приобрел новые  симки, чтобы оставаться на связи. И хочу сказать, что, когда какие-то серьезные проблемы возникают, жители деревни всегда обращаются. Телефон администрации и мой мобильный у людей есть. Мы стараемся сразу реагировать и решать проблемы. Но в этот раз никаких обращений не поступало. А написавший пост в соцсетях Василий Богданов, у которого дача в Больших Горах, никогда к нам не обращается. Он сразу пишет в Интернете", - отметила Татьяна Степанова.

Напомним, летом прошлого года внимание федеральных и местных СМИ уже было приковано к проблемам деревни Большие Горы. Местные жители направили на прямую линию президенту Путину свой вопрос о том, как жить без еды, когда не приезжает автолавка. Затем они распространили пост в Интернете о том, в то в деревню, находящуюся в 16 километрах от административного центра Видлицы, уже месяц не ездит автолавка с продуктами, поэтому старики голодают – им даже хлеба купить негде. Власти оставили людей без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды.

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