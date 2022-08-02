Дорогу к популярным местам отдыха в Прионежье Карелии отремонтировали на 75 процентов

В Карелии продолжается ремонт участка трассы «Соломенное - Ялгуба - Суйсарь».

Готовность участка трассы «Соломенное - Ялгуба - Суйсарь» - более 75 процентов

Работы на участке с 23-го по 34-й км от деревни Ялгуба до деревни Суйсарь идут с осени прошлого года, подрядчиком выступает Кондопожское ДРСУ. На сегодняшний день идет устройство выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной-смеси и проводится укладка асфальта в деревне Суйсарь. На объекте осталось завершить менее 25 процентов запланированных работ, сообщили в правительстве республики.

Жители обращают внимание на гребенку, которая возникает на дороге после дождей. Для ее устранения Управление автомобильных дорог республики проводит профилирование автогрейдером на постоянной основе и по обращениям граждан.

Автодорога «Соломенное - Ялгуба - Суйсарь» имеет важное социальное значение: она обеспечивает подъезд к живописным бухтам Онежского озера, а также повышает доступность дачных направлений и туристических маршрутов.

В правительстве напомнили, в Прионежском районе ведутся работы на следующих автодорогах: «Подъезд к станции Орзега», Педасельга – Ладва – Ветка, Деревянное – Деревянка – Пяжиева Сельга – Пухта, Петрозаводск – Суоярви, Лососинское Машезеро, Машезеро – Шапшезеро. Также начнется реконструкция мостового перехода через реку Шуя на автодороге от трассы «Кола» до станции Шуйская и работы на автодороге Шокша – Кварцитный.

Ранее Минтранс ответил на жалобы водителей Карелии на состояние отремонтированной дороги после дождей.