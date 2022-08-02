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Минтранс ответил на жалобы водителей Карелии на состояние отремонтированной дороги после дождей

Новости. Общество
07:15, 11 Августа 2022
фото: Минтранс Карелии

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Автодорога с щебеночным покрытием Соломенное - Ялгуба - Суйсарь после дождей покрывается ямами, несмотря на недавний ремонт.

Это вызывает жалобы со стороны автомобилистов.

Министерство транспорта отреагировало на претензии на своем официальном сайте.

«Жителей беспокоит гребенка на дороге, возникающая после дождей. Управление автомобильных дорог Республики Карелия проводит профилирование автогрейдером на постоянной основе, а также по жалобам», — ответили в министерстве.

Там также отметили, что ремонт дороги еще не закончен.

Сейчас ведутся работы по устройству выравнивающего слоя из щебеночно-песчаной-смеси (ЩПС) и укладке асфальта в деревне Суйсарь.

Готовность объекта составляет более 75%. Полностью ремонт планируют завершить к концу августа текущего года. 


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