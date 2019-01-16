Дорогу Олонец-Вяртсиля будет реконструировать ВАД

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Управление капитального строительства Карелии заключило контракт на проведение первого этапа реконструкции автодороги Олонец-Вяртсиля с АО "ВАД".
Эта компания реконструировала почти все участки федеральной трассы "Кола" в Карелии. Согласно аукционной документации, первый этап реконструкции предусматривает замену дорожного полотна на участке протяженностью 24 километра со стороны Олонца, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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