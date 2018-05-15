Дорогу от Петрозаводска до Деревянного обещают отремонтировать в 2018 году

Министерство транспорта Карелии планирует в этом году капитальный ремонт отдельных участков автодороги Петрозаводск-Ошта, в том числе до села Деревянное.

По словам министра Алексея Кайдалова, состояние участка от Петрозаводска до Деревянного, где расположено много дач и загородных домов петрозаводчан, вызывает массу жалоб населения, сообщают "Вести Карелии".

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