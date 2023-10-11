Дорожники надолго сузят проезд по трассе «Кола» в соседнем с Карелией регионе

На Ладожском мосту на четыре дня перекроют одну полосу движения в сторону Санкт-Петербурга.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 18 по 21 октября на Ладожском мосту через Неву, который находится на сороковом километре федеральной дороги «Кола» ограничат пропускную способность.
«В связи с работами по устранению деформаций и повреждений
асфальта, будет поочередно перекрываться одна из двух полос
движения в сторону Санкт-Петербурга», — сообщил
начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтирована световая сигнализация.
При движении по свободной полосе дорожники ограничат скорость до 50 км/ч. В направлении Мурманска ограничений не будет.
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