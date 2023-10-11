Дорожники надолго сузят проезд по трассе «Кола» в соседнем с Карелией регионе

На Ладожском мосту на четыре дня перекроют одну полосу движения в сторону Санкт-Петербурга.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 18 по 21 октября на Ладожском мосту через Неву, который находится на сороковом километре федеральной дороги «Кола» ограничат пропускную способность.



«В связи с работами по устранению деформаций и повреждений

асфальта, будет поочередно перекрываться одна из двух полос

движения в сторону Санкт-Петербурга», — сообщил

начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.



Будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтирована световая сигнализация.



При движении по свободной полосе дорожники ограничат скорость до 50 км/ч. В направлении Мурманска ограничений не будет.