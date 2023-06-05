Дорожники озвучили сроки окончания строительства трассы на юге Карелии (ФОТО)

Стало известно, когда запланировано завершение строительство путепровода, соединяющего трассу «Кола» и автодорогу «Сортавала», и обхода деревни Маньга.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Кола», возведение путепровода, соединяющего трассу «Кола» и автодорогу «Сортавала», и обхода деревень Маньга и Новая Маньга запланировано на октябрь 2023 года.

Сейчас на месте развязки идут земляные работы. Ввод двухуровневой транспортной развязки в эксплуатацию завершит начатое в 2020 году строительство 21-километрового участка трассы А-121 «Сортавала», который будет проходить мимо деревень Маньга и Новая Маньга, спрямляя дорогу и обеспечивая безопасность движения.

Для продолжения ремонта в ближайшее время на 381-м километре трассы временно изменится схема движения, о чем будет сообщено дополнительно.