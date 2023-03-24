Дорожники весь день не могут убрать автопоезд, перекрывший подъезд к райцентру в Карелии

С утра 24 марта движение между федеральной трассой Р-21 «Кола» и улицей Первомайская в Медвежьегорске перекрыто из-за застрявшего большегруза.
Как нам рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Карелии, проезд транспорта между федеральной автодорогой «Кола» и улицей Первомайской в Медгоре по-прежнему невозможен.
Напомним, утром 24 марта указанный участок перекрыл застрявший автопоезд, перевозивший крупногабаритную технику.
Объезд возможен по федеральной трассе А-119 Вологда-Медвежьегорск.
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