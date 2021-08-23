Дорожные рабочие придут в отдаленный микрорайон Петрозаводска

Подрядчик в ближайшее время приступит к ремонтным работам на двух улицах в Пятом поселке.

По сообщению администрации города, АО «АБЗ-Дорстрой» вскоре приступит к работам на двух новых объектах в Железнодорожном районе. Дорожники начнут замену бортовых камней на остановках общественного транспорта на улицах Боровой и Профсоюзов. Также здесь запланирован ремонт покрытия проезжей части и устройство обочин.

При этом работы в рамках нацроекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются в разных районах города. В минувшие выходные подрядчик приступил к фрезерованию Октябрьского проспекта. Помимо снятия старого асфальтобетонного покрытия, на протяжённом участке улично-дорожной сети города продолжается замена бортовых камней. Кроме того, в минувшие выходные подрядчик приступил к работам на Ленинградской улице. Здесь дорожники также демонтируют старые поребрики.

На Берёзовой аллее асфальтируют проезжую часть и продолжают ремонт тротуаров. Такие же работы развернулись на улице Маршала Мерецкова на участке между проспектом Александра Невского и улицей Антикайнена. На Нойбранденбургской улице основание проезжей части готовят к укладке выравнивающего слоя. Асфальтирование Олонецкой улицы близится к завершению. Вскоре вдоль неё начнут обустройство обочин. На Ключевой улице продолжают ремонтировать отдельные участки тротуаров.

Напомним, всего в рамках нацпроекта в 2021-2022 годах в разных районах Петрозаводска планируется обновить 29 улиц и тротуары на семи из них.

Ранее сообщалось, отремонтированная дорога в отдаленном микрорайоне Петрозаводска превратилась в реку.