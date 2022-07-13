Досадное исчезновение баскетбольных колец обнаружили жители города в Карелии

Любители спорта из Костомукши поняли, что баскетбольный мяч им кидать больше некуда, потому что кольца пропали.

Пропажу баскетбольных колец у местной школы обнаружили читатели паблика «Беседка в Костомукше товарной».

«У третьей школы кто-то нагло украл кольца», — гласит текст поста.

Автор сообщения просит откликнуться тех, кто мог бы помочь в выяснении обстоятельств местного ЧП.

Ранее сообщалось, что в Карелии бесстрашные рецидивисты срезали электрические провода на даче пенсионерки.