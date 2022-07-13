В Карелии бесстрашные рецидивисты срезали электрические провода на даче пенсионерки

В Костомукше двое молодых людей подозреваются в краже из дачного дома.

В полицию с заявлением о краже обратилась 70-летняя костомукшанка. Пенсионерка рассказала, что неизвестные проникли в её дачный дом и похитили оттуда триммер, секатор, а также перерезали и забрали электрические провода. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению причастны ранее неоднократно судимые за совершение краж костомукшане 23 и 25 лет.

По версии полиции, приятели приметили пустующий дом, проникли внутрь, взломав навесной замок и совершили кражу. Часть похищенного — триммер и секатор они спрятали в лесу, неподалёку от места происшествия. Стражи порядка обнаружили и изъяли инструмент. Обрезанные электрические провода подозреваемые сбыли. Вырученные 3 000 рублей они потратили на личные нужды.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранты дали признательные показания. Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии рецидивист продал украденный дорогой двигатель в 6 раз дешевле его стоимости.