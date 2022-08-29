Доставайте куртки: День знаний в Карелии будет холодным

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде на 1 сентября.

«Как ни печально, 1 сентября, в День знаний, с наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая, в утренние часы температура составит +5,+9℃, днем +10,+12℃, поэтому, собирая детей в школу, придется доставать из гардероба плащи и куртки», — сообщили синоптики.

Специалисты прогнозируют, что холодная погода продлится всю первую декаду сентября.