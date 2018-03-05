"Довлатов" Германа-младшего задержится в Петрозаводске

Кинопрокат фильма режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов" продлен до 11 марта, в Петрозаводске картину можно посмотреть только в одном кинотеатре.

Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах "Довлатов" будет демонстрироваться всего четыре дня: с 1 по 4 марта. Таким образом создатели фильма решили привлечь к нему дополнительное внимание.

А сегодня стало известно, что прокат картины продлят до 11 марта. Продюсер "Довлатова" Андрей Савельев сообщил РБК, что такая договоренность была достигнута с прокатчиком картины — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS — по итогам первого уикенда показа "Довлатова".

"Фильм пользовался спросом у зрителей, но не все успели его посмотреть", — добавил продюсер.

В Петрозаводску ленту по-прежнему можно посмотреть только в одном кинотеатре – в "Мираже" в ТРЦ "Лотос Плаза".

Драма Алексея Германа-младшего рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.