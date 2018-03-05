Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
119
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Культура
18:00, 05 Марта 2018
фото: kinopoisk.ru

"Довлатов" Германа-младшего задержится в Петрозаводске

По теме

Кинокритики выбрали самый страшный фильм в истории
03.03.18 12:30
Всероссийский Фатьяновский праздник приедет в Карелию
02.03.18 17:20
Одно из старейших изданий Карелии сегодня отмечает юбилей
02.03.18 09:37
Все новости
Загрузка...

Кинопрокат фильма режиссера Алексея Германа-младшего "Довлатов" продлен до 11 марта, в Петрозаводске картину можно посмотреть только в одном кинотеатре.

Ранее сообщалось, что в российских кинотеатрах "Довлатов" будет демонстрироваться всего четыре дня: с 1 по 4 марта. Таким образом создатели фильма решили привлечь к нему дополнительное внимание.

А сегодня стало известно, что прокат картины продлят до 11 марта. Продюсер "Довлатова" Андрей Савельев сообщил РБК, что такая договоренность была достигнута с прокатчиком картины — Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS — по итогам первого уикенда показа "Довлатова".

"Фильм пользовался спросом у зрителей, но не все успели его посмотреть", — добавил продюсер.

В Петрозаводску ленту по-прежнему можно посмотреть только в одном кинотеатре – в "Мираже" в ТРЦ "Лотос Плаза".

Драма Алексея Германа-младшего рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 1970-х накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

По теме

Кинокритики выбрали самый страшный фильм в истории
03.03.18 12:30
Всероссийский Фатьяновский праздник приедет в Карелию
02.03.18 17:20
Одно из старейших изданий Карелии сегодня отмечает юбилей
02.03.18 09:37
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.03.2018, 19:40
ВИДЕО: Андрей Кончаловский сделал роскошный подарок своей супруге Юлии Высоцкой
27.02.2018, 09:29
Морозы в Карелии отступят к весне
01.03.2018, 17:40
Центральная газета Финляндии написала про суд об изъятии здания у "секты" в Карелии
28.02.2018, 21:30
Трусы известной певицы не понравились зрителям и подписчикам
01.03.2018, 12:49
Баба с пакетами
02.03.2018, 16:20
СРОЧНО: Нелидов приговорен к 8 годам колонии строгого режима

Аналитика

05.03.2018 16:39
Тема недели
"Я надеюсь, у вас в душе еще хуже, чем у меня" 3
Каким мы запомним Андрея Нелидова, приговоренного к 8 годам колонии за получение взятки.
Куда везут собранный в Петрозаводске снег: любопытные фото и видео 7
01.03.2018 15:55
Как правильно выбрать квартиру?
01.03.2018 13:06
"А вдруг метеорит прилетит?" 6
27.02.2018 11:23
"Мы живем как после войны" 11
26.02.2018 13:16
Вся аналитика

Чтиво

01.03.2018 12:49
Без политики
Баба с пакетами 16
Никто не должен потеряться в Петрозаводске. Особенно, фрики.
Когда на душе песенно
01.03.2018 09:56
Высокие технологии во имя здоровья 
28.02.2018 16:19
"Переобуваются в прыжке" 1
28.02.2018 14:36
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым от 1.03
01.03.2018 16:48
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»