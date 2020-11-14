Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 16 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, -2°С. Днем воздух прогреется до 0, +5°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Среднесуточная температура воздуха составит 0, +2°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.