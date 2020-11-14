890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Главный терапевт Карелии рассказала, кто из больных коронавирусом нуждается в госпитализации 6
Сегодня 14:58
Число жертв коронавируса в Карелии увеличилось до 70 5
Сегодня 09:01
Блогер Илья Варламов погрузился в русскую сказку в Карелии (ВИДЕО) 6
Сегодня 10:18
Кишечную палочку и листерии нашли в семге пяти торговых марок 4
14.11.2020 20:40
Алкоголь в России подорожает после Нового года 7
14.11.2020 19:40
Предприниматель с молочной лавкой на колесах нелегально торгует в Петрозаводске 14
Сегодня 12:43

Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

Новости. Погода
17:00, 15 Ноября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

О погоде на 16 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, -2°С. Днем воздух прогреется до 0, +5°С.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Среднесуточная температура воздуха составит 0, +2°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
13.11.2020, 12:35
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске
08.11.2020, 12:53
"Мастера парковки" продолжают изводить жителей Петрозаводска (ФОТО)
13.11.2020, 19:54
Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков

Чтиво

06.11.2020 13:10
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Землю – казакам, а что карелам? 15
05.11.2020 09:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»