Дождь, снег и гололедица ожидаются в понедельник в Карелии

О погоде на 16 ноября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в понедельник на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, южный умеренный.
Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, -2°С. Днем воздух прогреется до 0, +5°С.
В Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Среднесуточная температура воздуха составит 0, +2°С.
Атмосферное давление существенно не изменится.
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