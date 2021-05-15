«Друг брата жениха»: глава администрации района Карелии погулял на поморской свадьбе (ФОТО)

Глава администрации Кемского района прибыл на поморскую свадьбу в статусе «друга брата жениха».

Дмитрий Петров рассказал читателям своей страницы в соцсети о том, как он посетил поморскую свадьбу.

«В качестве друга брата жениха принял участие в поморской свадьбе. Женили Романа нашего на Варваре. Интерактивно. Интересно. Поучительно. Сбитень. Пирог. Танцы. Красота», — поделилися впечатлениями глава администрации Кемского района.

Ранее сообщалось, как Дмитрий Петров съездил в Санкт-Петербург и нашел сходства между северной столицей и Кемью.