Два автомобили столкнулись в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

В столице Карелии один автомобиль дважды «догнал» следовавшую впереди него машину.

Авария произошла в понедельник, шестого июня, на улице Кирова в Петрозаводске.

Автомобили двигались в попутном направлении. Один из них «догнал» направлявшйися впереди автомобиль и столкнулся с ним. После удара идущая впереди машина сперва ускорилась, а затем остановилась, почле чего произошло второй аналогичное столкновение.

Момент аварии зфиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру». Ролик размещен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».