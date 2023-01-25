Два автомобиля и один пешеход не поделили проспект в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария произошла на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Кирова.

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Петрозаводске сегодня утром, 27 февраля, на проспекте Карла Маркса в районе пересечения с улицей Кирова.

Инцидент, произошедший в 9.36 утра, попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», а также был зафиксирован очевидцами. Ролик был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, авария произошла в тот момент, когда два автомобиля заканчивали проезжать перекресток. В это же время на пешеходный переход вышел человек — фургон резко затормозил перед ним, чтобы избежать наезда на пешехода, и в этот момент в него сзади врезался легковой автомобиль.

Информации о пострадавших не поступало.