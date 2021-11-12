Два автомобиля не поделили трассу на севере Карелии

ДТП произошло на трассе «Кола» в Лоухском районе.

По сообщению МЧС Карелии, в минувший вторник, 4 января, в 21:15 пожарно-спасательное подразделение Лоухского района (5 человек, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. Два автомобиля столкнулись на 994 км федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола».

Машины получили механические повреждения. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, автомобиль занесло на дороге в Петрозаводске, в ДТП погиб пассажир.