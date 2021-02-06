Два автомобиля сгорели в Карелии за сутки

Возгорания в автомобилях произошли в Сортавале и поселке Надвоицы, сообщили в региональном Управлении МЧС.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 6 февраля в 17:48 пожарно-спасательное подразделение Сортавальского района (6 человек, 2 единицы техники) привлекалось для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Сортавала, ул. Промышленная, у д.48.

В 17:58 пожар был ликвидирован.

Кроме этого, 7 февраля в 00:31 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Сегежский район, поселок Надвоицы, ул. 50 лет Октября у д. 25.

В 00:54 пожар был ликвидирован.