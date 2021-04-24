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Два автомобиля столкнулись на перекрестке в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:52, 25 Апреля 2021
фото: Камера наблюдения компании «Сампо.ру»
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В центре карельской столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые врезались на городском перекрестке.

ДТП с участием двух автомобилей произошло поздним вечером в субботу, 24 апреля, на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева в Петрозаводске. Об этом сообщает сайт «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Автомобили двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрёстке, когда один из автомобилистов совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время второй участник ДТП двигался в прямом направлении. Судя по видео, автомобили столкнулись в момент смены сигналов светофора.

Аварию зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

Ранее сообщалось, как «легковушка» бросилась под колеса фургону в Петрозаводске 

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