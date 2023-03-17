Два автомобиля столкнулись в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария произошла на площади Гагарина в карельской столице.

Два легковых автомобиля не поделили проезжую часть на площади Гагарина. Инцидент попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк». Видео было опубликовано в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Столкновение произошло в субботу, 18 марта, в 11.56 на площади Гагарина в Петрозаводске. Один из участников ДТП начал движение по улице Красноармейская в сторону Голиковки, в то время как второй автомобиль проезжал светофор от жд-вокзала в сторону проспекта Ленина.

Судя по видео, столкновение произошло по касательной. Информации о пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.