Два автомобиля столкнулись возле Петрозаводска (ФОТО)

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Один человек пострадал в результате аварии в Прионежском районе.

По информации Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, вечером 30 сентября на автодороге возле поселка Мелиоративный столкнулись два автомобиля. Авария случилась в районе 19 часов вечера.

Пожарные обследовали место аварии и отключили аккумуляторы, а автомобилях. В результате ДТП пострадал один человек.

Напомним, вечером в Петрозаводске на улице Судостроительная автомобиль сбил человека на пешеходном переходе.