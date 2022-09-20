Два автомобиля столкнулись возле Петрозаводска (ФОТО)

Один человек пострадал в результате аварии в Прионежском районе.
По информации Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, вечером 30 сентября на автодороге возле поселка Мелиоративный столкнулись два автомобиля. Авария случилась в районе 19 часов вечера.
Пожарные обследовали место аварии и отключили аккумуляторы, а автомобилях. В результате ДТП пострадал один человек.
Напомним, вечером в Петрозаводске на улице Судостроительная автомобиль сбил человека на пешеходном переходе.
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