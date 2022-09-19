Два банка были наказаны за то, что слишком активно выбивали долги в Карелии

Две кредитные организации, нарушившие закон, были привлечены к ответственности, сообщили в УФССП Карелии.

Из Центробанка России в УФССП Карелии поступило обращение о нарушении одним из банков требований закона. Сотрудники кредитного учреждения по нескольку раз в день звонили на телефон одной из своих клиенток, требуя возврата долга.

Было установлено, что, несмотря на неоднократный отказ заявительницы от взаимодействия, уже после этого банк отправил 6 текстовых смс-сообщений.

Кредитное учреждение было привлечено к административной ответственности. Банку вынесли предупреждение, которое после подачи апелляции Петрозаводский городской суд оставил без изменений.

Кроме того, к ответственности был привлечен еще один банк — его наказали штрафом в 50 тысяч рублей.

На эту организацию пожаловалась клиентка банка — ей на номер пришло более 200 звонков с требованием оплатить долг. Банк также обратился в суд, но и это решение было оставлено без изменений.