Два брата напали на посетителя магазина в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали одного из агрессоров.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, на днях бойцы ведомства в Петрозаводске выехали по сработке тревожной сигнализации в сетевой магазин на Древлянке. Как объяснила директор заведения, неизвестные устроили драку среди полок и товаров. Бьющиеся граждане матерились, размахивали руками и не реагировали на замечания, проявляя неуважение к обществу.

Выяснилось, что инициаторами драки стали двое братьев — они напали на одного из покупателей. При этом один из агрессоров успел сбежать, а второго росгвардейцы задержали и передали участковому. Подвергшийся нападению мужчина от медицинской помощи отказался. Он и директор магазина написали заявления.

А в Костомукше возле бара сотрудники Росгвардии задержали 38-летнего жителя поселка Ледмозеро. Мужчина был сильно пьян и с трудом ориентировался в пространстве, при этом вел себя агрессивно.