Два частных дома сгорели за ночь в Карелии

Пожары произошли в Лахденпохском и Медвежьегорском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В 1.14 пожарно-спасательные подразделения Лахденпохского района в составе 9 человек привлекались для ликвидации пожара в частном доме в п. Куркиеки на ул. Заречная. В 7.30 пожар ликвидирован. Дом сгорел.



В 1.18 сгорел частный дом в Медвежьегорске на ул. Победы. В 2.13 пожар ликвидирован.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

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