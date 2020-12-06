Два человека погибли на пожаре в Карелии

В Сегежском районе проводится проверка по факту гибели двух мужчин при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 6 декабря в 20.09 в поселке Надвоицы Сегежского района в деревянном многоквартирном доме произошел пожар. Пожар тушили более трех часов, к 22.45 огонь был ликвидирован.

На месте пожарища в одной из квартир и в подъезде дома обнаружены тела двух мужчин. Кроме того, из квартиры, расположенной на втором этаже, в больницу доставлена женщина с признаками отравления угарным газом.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.