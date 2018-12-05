Два человека погибли в страшном ДТП с автобусом в Карелии

На севере Карелии столкнулись автобус и легковой автомобиль, погибли два человека, сообщает УГИБДД по Карелии.

"Сегодня в 16.35 на автодороге "Костомукша - ГОК" произошло столкновение автомобиля Chevrolet Cruz с автобусом "Волжанин", который перевозил рабочих предприятия", - говорится в сообщении.

Пассажиры автобуса не пострадали. В ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. На месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства ДТП устанавливаются.