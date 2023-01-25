Два человека пострадали в ДТП на «встречке» на трассе «Кола» в Карелии

Водитель внедорожника устроил аварию на встречной полосе на трассе в Кондопожском районе.

По информации Госавтоинспекции Карелии, в минувшую пятницу, 17 февраля, в 18.05 на 515 км автодороги «Кола» произошло ДТП. 24-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser допустил занос машины и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Volkswagen Crafter.

В результате ДТП травмы получили 40-летний водитель Volkswagen и 25-летний пассажир Toyota. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, водителя увезли в больницу после жесткого ДТП на трассе в Карелии.