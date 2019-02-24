Два человека пострадали в Сегеже при лобовом столкновении иномарки и "шестерки"

В Сегеже иномарка лоб в лоб встретилась с автомобилем "ВАЗ-2106", два человека пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Сегеже на улице Антикайнена 23 февраля в 21.15 произошло столкновение автомобилей Audi А4 и ВАЗ шестой модели.

Так, 39-летний водитель Audi выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с "шестеркой".

В ДТП травмированы водитель и пассажир ВАЗа. Пострадавшие направлены в лечебное учреждение.

По факту ДТП проводится проверка.