10:52, 24 Февраля 2019
Два человека пострадали в Сегеже при лобовом столкновении иномарки и "шестерки"
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В Сегеже иномарка лоб в лоб встретилась с автомобилем "ВАЗ-2106", два человека пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Сегеже на улице Антикайнена 23 февраля в 21.15 произошло столкновение автомобилей Audi А4 и ВАЗ шестой модели.
Так, 39-летний водитель Audi выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с "шестеркой".
В ДТП травмированы водитель и пассажир ВАЗа. Пострадавшие направлены в лечебное учреждение.
По факту ДТП проводится проверка.
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