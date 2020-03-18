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Два человека пострадали в сгоревшей квартире на севере Карелии

Новости. Происшествия
16:02, 18 Марта 2020
фото: © МЧС Карелии
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В Сегеже с места пожара госпитализированы два человека, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня утром, 18 марта в 11.47, в Сегеже в одной из квартир 5-этажного дома по улице Карельская произошел пожар.

На место вызова для ликвидации пожара прибыли 10 сотрудников МЧС и две единицы техники.

Несмотря на усилия огнеборцев, огонь полностью уничтожил квартиру площадью 36,5в.м.

По информации МЧС, на пожаре пострадали два человека, которые были госпитализированы с места происшествия.

Причины пожара устанавливаются.

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