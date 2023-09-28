Два человека пострадали в жестком ДТП на федеральной трассе в Пряжинском районе

Вечером 29 сентября на автодороге «Кола» не разошлись два автомобиля.

В пятницу, 29 сентября, в 17.34, спасателей, дорожную полицию и медиков Пряжинского района вызвали на 406 километр трассы «Кола» на место столкновения двух автомашин.



Пожарные отключили два аккумулятора и смыли с проезжей части автомобильное масло.



По информации Госкомитета по безопасности населения Карелии в дорожной аварии пострадали два человека.



Напомним, ранее мы сообщали о том, как две иномарки столкнулись на опасном перекрестке Петрозаводска.



