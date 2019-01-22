Подписаться
Стул
1090
790
Вешалка
230
133
Шкаф-зеркало
3000
2150
Обои виниловые 0.53
497
199
Пена монтажная всезезонная
349
209
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
15:22, 22 Января 2019

Два члена экипажа погибли в результате крушения дальнего бомбардировщика в соседнем с Карелией регионе

Загрузка...

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области - два члена экипажа погибли, двое выжили, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "в результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение".

"По докладу с места два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Два члена экипажа погибли", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

"Снежный заряд" - интенсивный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра.

Заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности населения - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и подразделениями Минобороны России Андрей Игнатенко сообщил "Интерфаксу", что "самолет упал на взлетную полосу".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Оленегорске Мурманской области. "Сегодня днем в Оленегорске при заходе на посадку бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.

Другой осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что ЧП произошло в районе военной авиабазы Оленья. Оленья - аэродром российской Дальней авиации на Кольском полуострове.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Экипаж бомбардировщика состоит из четырех человек. Последняя авария с участием Ту-22М3 произошла летом 2004 года. Самолет разбился в нескольких километрах от населенного пункта Сольцы Hовгородской области в ночь с 8 на 9 июля 2004 года. В катастрофе погибли все четыре члены экипажа.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.01.2019, 06:40
В Карелии зверское преступление произошло в канун Рождества
15.01.2019, 07:25
Надпись "Навальный" на снегу ускорила процесс уборки сугробов в Питкяранте
16.01.2019, 12:25
"Бумажные" проекты
20.01.2019, 19:40
Врачи поставили крест на тяжелобольном Губине
21.01.2019, 10:37
Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии
17.01.2019, 11:07
Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе

Аналитика

Сегодня 12:44
Политкухня
Выборы как ритуал
Мы являемся свидетелями нивелирования культуры выборов как процесса, считает политолог Олег Реут.
Ночь с "ТехРентом"
Сегодня 11:20
Оптимизация или развитие? 3
18.01.2019 14:35
Карельские чиновники предложили поморским детям интернат 1
18.01.2019 14:27
Прорыва не обещают 4
18.01.2019 13:51
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:32
Личное мнение
Без свободы нет развития, а без ошибок – достижений
В чем причины патернализма россиян?
Обкуриленные
21.01.2019 16:38
"Снился мне путь на Север" 5
16.01.2019 16:00
Старый Новый год как праздник двоемыслия 17
11.01.2019 15:22
архив чтиво

Медиа

День снега-2019 в Петрозаводске
21.01.2019 12:29
все фото и видео

Опрос

Ощутили ли вы рост цен в новом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»