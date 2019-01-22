Два члена экипажа погибли в результате крушения дальнего бомбардировщика в соседнем с Карелией регионе

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Мурманской области - два члена экипажа погибли, двое выжили, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"22 января 2019 года в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3", - заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "в результате жесткого касания взлетной полосы воздушным судном произошло его разрушение".

"По докладу с места два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. Два члена экипажа погибли", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет осуществлялся без боекомплекта.

"Снежный заряд" - интенсивный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра.

Заместитель председателя комитета по обеспечению безопасности населения - начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и подразделениями Минобороны России Андрей Игнатенко сообщил "Интерфаксу", что "самолет упал на взлетную полосу".

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что дальний бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Оленегорске Мурманской области. "Сегодня днем в Оленегорске при заходе на посадку бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение", - сказал собеседник агентства.

Другой осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что ЧП произошло в районе военной авиабазы Оленья. Оленья - аэродром российской Дальней авиации на Кольском полуострове.

Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Экипаж бомбардировщика состоит из четырех человек. Последняя авария с участием Ту-22М3 произошла летом 2004 года. Самолет разбился в нескольких километрах от населенного пункта Сольцы Hовгородской области в ночь с 8 на 9 июля 2004 года. В катастрофе погибли все четыре члены экипажа.