За неделю два десятка водителей грузовиков нарушили правила дорожного движения

В Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасный грузовой автомобиль».

В Госавтоинспекции Петрозаводска подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасный грузовой автомобиль». Рейд проходил в карельской столице с 11 по 17 сентября.

Госавтоинспекторы проверили более 60 грузовиков.

В итоге рейда 20 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Так, у 6 водителей не было полиса ОСАГО, еще 6 управляли грузовиком без техосмотра, 1 водитель ездил без тахографа.

Мероприятия по контролю того, как водители грузовиков соблюдают правила ПДД, будут продолжены, отметили в Госавтоинспекции.