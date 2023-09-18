За неделю два десятка водителей грузовиков нарушили правила дорожного движения

В Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасный грузовой автомобиль».
В Госавтоинспекции Петрозаводска подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасный грузовой автомобиль». Рейд проходил в карельской столице с 11 по 17 сентября.
Госавтоинспекторы проверили более 60 грузовиков.
В итоге рейда 20 водителей были привлечены к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Так, у 6 водителей не было полиса ОСАГО, еще 6 управляли грузовиком без техосмотра, 1 водитель ездил без тахографа.
Мероприятия по контролю того, как водители грузовиков соблюдают правила ПДД, будут продолжены, отметили в Госавтоинспекции.
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