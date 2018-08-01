Два однотипных ДТП с участием пешеходов произошло накануне в Петрозаводске

Во вторник в карельской столице произошли две дорожные аварии с участием пешеходов, сообщает региональное управление ГИБДД.

На улице Ключевой пострадал 25-летний мужчина, а на улице Чапаева, как сообщалось ранее, 29-летняя женщина.

"Оба пешехода переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - отмечают в Госавтоинспекции.

"Пешеходы получили травмы, по характеру которых пострадавшим назначено амбулаторное лечение", - добавили в управлении.