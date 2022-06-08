Два отечественных автомобиля не поделили дорогу в Приладожье Карелии

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Сортавальском районе республики.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Сортавальском районе на 3 километре автодороги Воннисенмяки–Заозерный столкнулись два автомобиля.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ 21200 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ 21150.

В результате травмы получил 18-летний водитель автомобиля ВАЗ 21150.

Ранее серьезную аварию с пострадавшими в Карелии спровоцировал пьяный водитель, лишенный прав.