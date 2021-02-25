Два пенсионера сгорели в огне в Карелии

В поселке Поросозеро Суоярвского района при тушении пожара в частном доме обнаружены тела двух пенсионеров, сообщили в Следкоме Карелии.

Пожар в частном жилом доме в поселке Поросозеро Суоярвского района произошел 24 февраля. Как сообщили в Следкоме Карелии, при тушении пожара были обнаружены тела 62-летнего хозяина дома и его 66-летнего знакомого.

По факту гибели людей при пожаре возбуждено уголовное дело. Причины пожара и смерти потерпевших устанавливаются.

Как мы сообщали накануне, поселке Сосновка Медвежьегорского района на пожаре погибли 16-летняя девочка и ее 68-летняя бабушка.