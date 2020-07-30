Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО)

Вспышка COVID-19 зарегистрирована петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина".

О ситуации в пансионате сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей старнице в "ВКонтакте".

"Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: 3 с пневмонией (тест на COVID-19 – отрицательный), у 9 выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию). Имеются 2 летальных исхода", - пишет министр.

По словам Михаила Охолопкова, среди работников пансионата, где в настоящее время в настоящее время находятся 9 человек, многие из них маломобильные, также имеются случаи инфицирования COVID-19.

Городская поликлиника №1 Петрозаводска установила медицинское наблюдение за постояльцами пансионата, дважды в день (утром и вечером) медицинские работники выезжают в пансионат. Также в пансионате начал работу эпидемиолог Роспотребнадзора, сообщил глава Минздрава Карелии.

Напомним, за минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса в Карелии. Умерла пожилая женщина. Это 16 летальный исход с начала эпидемии в республике.

Две смерти в пансионате также входят в число 16-ти зарегистрированных.