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Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО)

Новости. Общество
13:25, 31 Июля 2020
фото: © EPA-EFE/Peter Foley
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Вспышка COVID-19 зарегистрирована петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина".

О ситуации в пансионате сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей старнице в "ВКонтакте".

"Из 29 постояльцев 16 госпитализированы в стационарные отделения для больных с COVID-19: 3 с пневмонией (тест на COVID-19 – отрицательный), у 9 выявлен положительный тест на новую коронавирусную инфекцию). Имеются 2 летальных исхода", - пишет министр.

По словам Михаила Охолопкова, среди работников пансионата, где в настоящее время в настоящее время находятся 9 человек, многие из них маломобильные, также имеются случаи инфицирования COVID-19.

Городская поликлиника №1 Петрозаводска установила медицинское наблюдение за постояльцами пансионата, дважды в день (утром и вечером) медицинские работники выезжают в пансионат. Также в пансионате начал работу эпидемиолог Роспотребнадзора, сообщил глава Минздрава Карелии.

Напомним, за минувшие сутки зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса в Карелии. Умерла пожилая женщина. Это 16 летальный исход с начала эпидемии в республике. 

Две смерти в пансионате также входят в число 16-ти зарегистрированных.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Лариса Ивановна
2020-07-31 15:58:03
Ясно, что Малина просто сверхприбыльный бизнес. Вряд ли персонал там работает с оформлением, как по ТК РФ.
Если копнуть, много чего нашли бы незаконного.
Изя
2020-07-31 15:49:15
Ну и чо из этого ?
Вот зачем постоянно расстраивать читателей ???))))) :)
Ветеран
2020-07-31 15:01:58

В эпидемию забыть про частные интернаты, как это возможно?
Это же функция г-жи Соколовой и ее министерства, не так ли? Ведь не глава же республики должен их контролировать?
А теперь Охлопков отдувается, а бабушки умирают, надо это расследовать досконально компетентным органам.
елпидифор
2020-07-31 14:52:37
"Ты зашухерила всю нашу малину, а теперь маслину получай!"
кир
2020-07-31 14:08:56
Путь к последнему причалу. Не верю частному пансионату. Если родственникам не нужен, то чужим - тем более. Даже за деньги.
Juniper59
2020-07-31 14:08:13
«Малина». Шикарное название...
German
2020-07-31 14:06:32
К чему такая срочность . редакция ? Всё ли ладно у вас с головой ??
Гость
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