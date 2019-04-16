Два пожара подряд в одной и той же квартире в Карелии унесли две жизни

Пожары в одной квартире произошли в поселке Харлу 14 и 15 апреля, были обнаружены тела, сообщили в МЧС Карелии.

Напомним, 14 апреля в 17.15 в п. Харлу произошел пожар в одной из квартир на ул. Заводской. На пепелище было обнаружено тело.

На следующий день, 15 апреля, в этой же квартире вновь вспыхнул пожар. Был обнаружен еще один погибший.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.