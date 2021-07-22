Два предприимчивых жителя Карелии нарубили дров на уголовное дело

В Суоярвском районе двое мужчин решили заработать на дровах и стали фигурантами уголовного дела.

Как рассказали в МВД Карелии, в конце июня в суоярвскую полицию поступила оперативная информация о том, что на территории Поросозерского участкового лесничества выявлена незаконная рубка деревьев. Ее объем составил шесть с половиной кубометров. Сумма ущерба, причиненного лесному фонду, — более 230 тысяч рублей.

Было установлено, что к преступлению причастны местные жители 38 и 50 лет. Мужчины признали свою вину. Они рассказали, что решили заработать на производстве и продаже дров. Нашли клиентов и отправились в лес за товаром — березой и сосной. Разрушения на вырубку у предприимчивых «дровосеков» не было. Мужчины заработали на дровах 9 тысяч рублей.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье о незаконной рубке. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.