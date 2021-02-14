Два водителя получили травмы в ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

На пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской столкнулись две иномарки, водители в травмами обратились за помощью к врачам, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 15 февраля в 7.15, На пересечении Первомайского проспекта и улицы Мурманской столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Volkswagen Polo.

Один из участников ДТП двигался по Первомайскому проспекту, второй выезжал на перекрёсток с улицы Мурманская. Судя по видео, оба водителя выехали на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

По информации ГИБДД Петрозаводска, за рулем Mitsubishi находился 35-летний водитель, а Volkswagen управлял 32-летний мужчина.

Оба водителя получили травмы и после ДТП обратились за врачебной помощью.

Момент ДТП попал объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".