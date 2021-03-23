Два водителя в Петрозаводске подвергли риску детей и получили штраф

В рамках профилактического мероприятия возле детского сада инспекторы оштрафовали нарушителей правил перевозки детей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В среду, 24 марта, утром в рамках профилактического мероприятия "Главный пассажир" автоинспекторы контролировали правила перевозки детей на Октябрьском проспекте, вблизи дошкольных учреждений № 30 и 107.
В рейд с сотрудниками Госавтоинспекции вышли представители родительской общественности и педагоги детского сада № 107.
Активисты напоминали родителям-водителям правила перевозки маленьких пассажиров, автоинспекторы проверяли наличие детских удерживающих устройств и правильность их использования.
В ходе мероприятия пресечено два нарушения правил перевозки детей: дошкольники двух и пяти лет перевозились на заднем сиденье автомобиля, не были пристегнуты ремнями безопасности.
В отношении водителей вынесены постановления об административных правонарушениях, штраф за которые составляет 3 тысячи рублей.
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