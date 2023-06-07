Два жителя Карелии стали жертвами обмана

Излишняя доверчивость подвела мужчину из Беломорского района и женщину из Кондопоги, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского района поступило заявление от 48-летнего жителя одного из поселков, лишившегося крупной суммы. В мае мужчина нашел на одном из сайтов объявление о продаже лодочного мотора и связался с продавцом. Они договорились о доставке, после чего покупатель перевел более 65 тысяч рублей, и после этого продавец перестал выходить на связь. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.

А со счета жительницы Кондопоги списали почти 128 тысяч рублей. Ей позвонил неизвестный, представившийся работником банка, и сказал, что надо переустановить приложение на телефоне. Собеседник даже помог это сделать, а затем кондопожанка проверила счет и обнаружила списание.

В настоящее время по заявлению проводится проверка.