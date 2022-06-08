Два жителя Петрозаводска после празднования Дня города устроили дебоши в больнице

Росгвардейцам пришлось дважды выезжать в медучреждение, чтобы утихомирить буянов.

Вечером 25 июня, в День города, сигнал тревоги поступил из охраняемого медучреждения Петрозаводска. Прибывшие росгвардейцы задержали разбушевавшегося пьяного мужчину. Местный житель 34 лет мешал работе медиков. Мужчина был передан полицейским.

Спустя несколько часов, ночью 26 июня, сотрудникам Росгвардии вновь пришлось выезжать в это же больницу. На этот раз росгвардейцев вызвали охранники. Как выяснилось, 42-летний пациент, получив помощь, начал дебоширить и бить имущество учреждения. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. Буяна также передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее буйный житель Карелии избил терминал и попал в руки росгвардейцев.