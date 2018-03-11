Двадцать человек два часа тушили ночью пожар в сарае в Заозерье

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Для того, чтобы потушить пожар в хозяйственной постройке в селе Заозерье, понадобилась помощь двадцати пожарных из Петрозаводска и Прионежского района.
Как сообщили в региональном Управлении МЧС, сегодня ночью, 11 марта в 03:45 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района (всего 20 человек и 5 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Прионежский район, село Заозерье, ул. Береговая у дома № 15.
Пожар в сарае удалось ликвидировать в 05:30 – понадобилось почти два часа.
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