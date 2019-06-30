Две бани в субботу вечером загорелись в Карелии

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В Карелии накануне вечером произошло два пожара в частных банях, сообщили в Управлении МЧС.
В субботу 29 июня в 20:47 пожарно-спасательное подразделение Прионежского района (4 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации пожара в частной бане в поселке Шуя, ул. 2-я Полевая.
В 22:27 пожар ликвидирован.
Примерно в это же время загорелась баня в Сегежском районе. В 21:20 пожарно-спасательное подразделение Сегежского района (4 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации пожара в частной бане в дачном кооперативе "Ёлочка".
В 21:44 пожар ликвидирован.
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