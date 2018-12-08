Две бытовки горели в Карелии

В Карелии сотрудники МЧС тушили пожары в двух бытовках.

По данным ведомства, 7 декабря в 11.47 пожарно-спасательное подразделение привлекалось для ликвидации огня в строительной бытовке в Сегеже на переулке Березовый у дома №3. В 12.12 пожар ликвидирован.

В 14.52 бытовка загорелась в Петрозаводске на ул. Зайцева, 72. В 16.42 пожар ликвидировали.