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Две частные бани горели в День Победы в Карелии

Новости. Происшествия
08:55, 10 Мая 2021
фото: Архив ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин
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Пожары произошли в Сегежском и Суоярвском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 9 мая, в 19:35 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (8 человека, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане в кооперативе «Малина 7» в СНТ «Зимний» в Сегежском районе. На тушение пожара ушло 18 минут.

В этот же день в 18:30 вспыхнула баня по улице Ноябрьская, 15 в поселке Поросозеро. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района (5 человек, 2 единицы техники). В 18:42 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, россияне теперь смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС.

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Комментарии

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песков
2021-05-10 09:26:55
2021-05-10 06:10:36
2021-05-10 02:33:07

А спят ли вообще комментаторы Столицы ?? Это вопрос .
кир
2021-05-10 11:47:47
песков, он в морге дежурит вместо давидки. Тоже мне самулёнок нашёлся, - сказал кот.
Самуил
2021-05-10 11:05:23
песков, как в песне: "Спи, ночь в июле - только 6 часов.." Нормальное время. Для песковых вопрос?
Гость
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