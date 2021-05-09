Две частные бани горели в День Победы в Карелии

Пожары произошли в Сегежском и Суоярвском районах, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 9 мая, в 19:35 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (8 человека, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в частной бане в кооперативе «Малина 7» в СНТ «Зимний» в Сегежском районе. На тушение пожара ушло 18 минут.

В этот же день в 18:30 вспыхнула баня по улице Ноябрьская, 15 в поселке Поросозеро. На место происшествия выезжали пожарно-спасательные подразделения Суоярвского района (5 человек, 2 единицы техники). В 18:42 пожар был ликвидирован.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, россияне теперь смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС.