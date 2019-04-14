Две частные бани пострадали от огня в Карелии в субботу

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано два пожара, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Так, в 20.17 в Петрозаводске произошел пожар в бане на Суоярвском шоссе.

А в 21.31 пожарно-спасательные подразделения Кондопожского района привлекались для тушения огня в частной бане в поселке Гирвас.