Две хрупкие девушки вытолкали из сугроба в Петрозаводске автомобиль одинокого мужчины

Две девушки помогли петрозаводчанину покинуть заснеженный проезд на Древлянке.

Как сообщил в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» анонимный пользователь, 28 ноября, примерно в 13.30, он застрял на своем авто в районе бульвара Интернационалистов на Древлянке в карельской столице.



«Все мы видим, что творится на дорогах, где еще не проезжали снегоуборочные машины. Древлянка, а именно дворы Лососинского шоссе и ЖК „Иволга“, очень актуальны для того, чтобы „сесть“. Хочу сказать огромное спасибо двум девушкам, которые сегодня около половины второго помогли выехать около ТЦ „Весна“. Я был один, пытался выехать, но безуспешно, многие проходили мимо, а девушки подошли, предложили помощь и вытолкали меня. Если вы это читаете — спасибо вам еще раз, вы молодцы, добро возвращается», — рассказал мужчина.



Напомним, ранее избранная глава города Инна Колыхматова высказалась по поводу уборки Петрозаводске после и во время снегопадов.