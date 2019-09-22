Две легковушки не поделили ночью перекресток в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло на перекрестке Невского проспекта и улицы Правды.

Как сообщает "ДТП ПТЗ", авария произошла сегодня в 00-02. Один автомобиль на большой скорости двигался по Невскому проспекту, второй - по улице Правды. После жесткого столкновения на перекрестке легковушка с Невского чуть не перевернулась.

Комментариев к аварии, которая не попала в сегодняшнюю сводку Госавтоинспекции Карелии, в "ДТП ПТЗ" не дают. Но советуют быть внимательнее и соблюдать правила проезда регулируемых перекрестков.

Момент аварии попал в обхектив камеры компании "Сампо.ру"